Giornata della Terra, nella Capitale nasce il bosco mangia smog

Per migliorare la qualità dell’aria e la vita nelle città nasce nella Capitale il bosco mangia smog con alberi da filiera 100% italiana che rispettano la biodiversità e le peculiarità locali e con la garanzia di una cura anche nelle fasi successive alla piantagione che avviene proprio alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra.

L’appuntamento è per domani giovedì 20 aprile 2023 alle ore 10,00 a Roma ne Parco Regionale Urbano di Aguzzano con ritrovo a Largo Paolo Panelli dove verranno piantati gli alberi, grazie alla collaborazione tra Coldiretti e Rete Clima, nell’ambito della Campagna “Foresta Italia”.

La messa a dimora di nuovi alberi è importante per affrontare la crisi climatica e il problema della ridotta disponibilità di spazi verdi nelle città puntando su un grande piano di riqualificazione urbana di parchi e giardini, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Pnrr. Una volta raggiunta la maturità, il nuovo bosco assorbirà CO 2 dall’atmosfera, apportando al contempo benefici all’ecosistema come l’incremento della biodiversità, la riduzione delle temperature, la protezione idrogeologica e il miglioramento del paesaggio. Sarà presente il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.