Buenos Aires avvolta nel fumo: colpa di un incendio in Uruguay | FOTO

Gli effetti di un incendio in Uruguay si fanno sentire pesantemente su Buenos Aires, capitale dell’Argentina. L’incendio si è sviluppato in una “zona impenetrabile” del dipartimento di San José, in Uruguay, e ha prodotto una grande quantità di fumo che ha attraversato l’estuario del Rio de la Plata, investendo Buenos Aires. Da ieri, nella capitale argentina, la visibilità è ridotta e la popolazione sta accusando problemi di respirazione.

La situazione è stata confermata via Twitter da Pedro Lohigorry, coordinatore del Servizio Meteorologico Nazionale argentino (SMN) che ha mostrato un’immagine satellitare in cui si evidenzia, in viola, il vasto incendio in atto a San José, e, in verde, il flusso del fumo che punta verso la capitale argentina.

Il direttore dei Vigili del Fuoco dell’Uruguay, Ricardo Riaño, ha confermato al quotidiano di Montevideo El Observador l’esistenza dell’incendio che si sta sviluppando in una “zona impenetrabile” vicino a Colonia Fernández Crespo, una cittadina di San José. Esperti hanno indicato che l’incendio è attivo da sabato 22 aprile, precisando che un vento che soffia da est sposta verso l’area metropolitana di Buenos Aires il fumo che oggi si è unito a una nebbia locale, riducendo la visibilità.