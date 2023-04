Burioni: “i vaccini contro il cancro sono vaccini che non sono vaccini. E poi chissenefrega?”

MeteoWeb

Intervenendo in una discussione su twitter, Roberto Burioni risponde ad un utente che chiedeva al dott. Maurizio Scaltriti “Vaccini tumorali…. Ma si intende vaccino o cura? Impediscono lo sviluppo o li curano in caso di insorgenza?“. La risposta di Burioni è stata come al solito particolarmente scomposta:

“1) sono vaccini, perché sfruttano il meccanismo di funzionamento di un vaccino, la stimolazione del sistema immunitario del paziente contro qualcosa

2) non sono vaccini ma farmaci, perché non prevengono ma curano.

3) chissenefrega se sono vaccini o no? Basta che funzionino.”

Insomma, per Burioni sono vaccini che non sono vaccini. E in ogni caso, “chissenefrega“.