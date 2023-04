Giovane cade in mare da nave crociera e muore: tragedia a Civitavecchia

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti a Civitavecchia per soccorrere una persona caduta in mare dalla nave da crociera Costa Toscana a circa sette miglia dalla costa. I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo: si tratta di un diciottenne tedesco. Secondo quanto si è appreso, quando il ragazzo è caduto in mare, per cause ancora da accertare, l’allarme è scattato immediatamente. Sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, che hanno individuato il corpo.