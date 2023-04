Infarto durante partita di calcio: tifoso salvato dal medico sportivo

MeteoWeb

Un tifoso che stava assistendo a una partita del campionato di calcio di Eccellenza in Veneto è stato salvato dal medico sportivo di una delle due squadre dopo che aveva un arresto cardiaco. E’ accaduto allo stadio Barison di Vittorio Veneto, durante il derby trevigiano tra Vittorio Falmec SM Colle e Portomansuè. Al quarto d’ora la partita e’ stata sospesa per il malore di uno spettatore che si e’ accasciato in tribuna.

Il tempestivo intervento del medico del Vittorio Falmec, Alberto Mazza, ha permesso di praticare all’uomo il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, e si e’ rivelato decisivo per salvargli la vita. Una volta stabilizzato il tifoso e’ stato portato all’ospedale dai sanitari del Suem 118, come riferito dal Gazzettino. La gara e’ poi ripresa regolarmente, dopo mezz’ora di interruzione.