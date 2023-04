Caldo record in Asia, temperature fino a 50 gradi in India e Thailandia

MeteoWeb

Le autorità thailandesi hanno avvertito i residenti di molte parti del Paese, compresa la capitale Bangkok, di evitare di uscire a causa del caldo estremo e dei pericoli associati alla disidratazione. In molte parti dell’Asia si stanno registrando temperature estreme, alcune delle quali hanno raggiunto valori record. In Bangladesh e in alcune parti dell’India, il forte caldo ha aumentato la richiesta di energia elettrica, causando interruzioni del servizio e carenze per milioni di persone.

In Thailandia, il consumo di energia elettrica ha raggiunto un nuovo record a causa del caldo, superando il precedente massimo registrato nell’aprile dell’anno scorso. Secondo gli esperti, questi fenomeni climatici anomali sono causati dal cambiamento climatico.