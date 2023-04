Giornata di caldo e incendi nel Palermitano

MeteoWeb

È stata una giornata di gran caldo oggi in Sicilia, con punte di +31°C nel Siracusano, a causa del richiamo pre-frontale rispetto alla perturbazione che ha riportato il maltempo al Nord. Nel Palermitano, sono state raggiunte punte di +28°C e sono iniziati i primi incendi di macchia mediterranea. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diversi roghi divampati a Partinico e Misilmeri lungo la strada statale Palermo-Agrigento, a Carini in via Piretro e Cerda in contrada San Nicola. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi e raggiunge in alcuni casi aziende agricole e abitazioni.