California, tempesta di fine stagione: altra neve sulla Sierra Nevada

L’inverno che non molla si è ripresentato nella regione della Sierra Nevada in California e Nevada. La tempesta in rapida evoluzione non dovrebbe durare a lungo, ma ha portato martedì controlli a catena su alcune autostrade della Sierra. Ha anche portato un freddo fuori stagione sulle montagne, aggiungendosi alle impressionanti quantità di neve lasciate da una serie eccezionale di tempeste invernali. Il servizio meteorologico nazionale afferma che le condizioni primaverili torneranno nel corso della settimana.

Un resort nella regione del Lago Tahoe ha segnalato venti a 100 miglia orarie all’inizio di martedì. Un altro ha segnalato temperature fino a 18 gradi. In questa stagione sono già stati misurati quasi 74 piedi di neve sulla cima di Mammoth Mountain. La stazione sciistica ha scritto sulla sua pagina web: “Oggi è tornato il tempo invernale con vento e nevicate”.

La temperatura del primo mattino era di appena 18 gradi (-8 Celsius). Come la maggior parte delle località della Sierra, Mammoth non ha bisogno di altra neve dopo aver registrato 705 pollici (17,9 metri) nel suo lodge principale e 885 pollici (22,5 metri) sulla sua cima. Nella regione del lago Tahoe, il resort Palisades Tahoe ha riferito che i venti del primo mattino hanno raggiunto le 100 miglia orarie (161 km/h) prima di calmarsi. Si prevede che le condizioni primaverili torneranno nel corso della settimana, ha dichiarato il servizio meteorologico nazionale.