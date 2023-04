Cambiamento climatico: le specie animali che sottovalutiamo

MeteoWeb

Il “ripristino della catena alimentare” e la protezione dei ruoli cruciali degli animali negli ecosistemi, è una soluzione sottovalutata per il cambiamento climatico, come evidenzia un nuovo rapporto pubblicato questa settimana sulla rivista Nature Climate Change. “La conservazione della fauna selvatica – consentendo alle specie di svolgere i loro ruoli funzionali negli ecosistemi – offre un potenziale inespresso come soluzione al cambiamento climatico“. Si è espresso così Andrew Tilker, coordinatore della conservazione delle specie presso l’ONG Re:wild, uno degli autori del rapporto.

Secondo questo interessante rapporto, il ripristino di soli nove specie di animali o gruppi di specie tra le quali elefanti forestali africani, bisonti americani, pesci, lupi grigi, bue muschiati, lontre marine, squali, balene e gnu selvatici può contribuire a più del 95% del fabbisogno annuale per raggiungere l’obiettivo globale di estrarre 500 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica dall’atmosfera entro il 2100.

L’importanza della conservazione della fauna selvatica

Ciò contribuirebbe a limitare l’aumento della temperatura globale a meno di 1,5 °C (2,7 Fahrenheit) al di sotto dei livelli preindustriali, come richiesto nell’Accordo di Parigi. Quando si parla di soluzioni per il clima, il primo pensiero potrebbe non essere il gnu selvatico.

Ma nella Serengeti, queste antilopi simili al bufalo devono essere considerati uno strumento chiave per la cattura del carbonio. Gli gnu selvatici si nutrono di grandi quantità di erba e la riciclano nel suolo sotto forma di letame. Pertanto, dal momento in cui la loro popolazione è diminuita drasticamente nei primi anni del 1900 a causa di una malattia trasmessa dal bestiame domestico, la perdita di pascolo naturale ha portato a incendi più frequenti e di maggiore intensità, trasformando la Serengeti in una fonte di carbonio.

Gli sforzi per riportare o “riportare alla natura” la popolazione di gnu tramite la gestione delle malattie sono stati un enorme successo, aiutando a ridurre la frequenza e l’intensità degli incendi e ripristinando la Serengeti come una cisterna di carbonio. “Ci sono potenzialità inesplorate nel considerare la conservazione degli animali selvatici come soluzione al cambiamento climatico“, ha dichiarato Oswald Schmitz, autore principale del rapporto e professore presso la Yale School of the Environment, a Mongabay.