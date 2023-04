Campo Imperatore: corsa contro il tempo per liberare la strada innevata per il Giro d’Italia | VIDEO

MeteoWeb

Si sta lavorando senza sosta per garantire il passaggio della carovana rosa del Giro d’Italia, tra i muri di neve di Campo Imperatore. Osservati speciali il meteo e le condizioni di viabilità in quota.

La turbine sono in azione per ripulire la strada. Nella giornata di ieri è arrivata un’importante comunicazione da parte del Centro Turistico del Gran Sasso: “La notizia tanto attesa: la stazione sciistica di Campo Imperatore chiuderà il 12 maggio, con l’arrivo del Giro d’Italia. Ovviamente condizioni della neve permettendo“.