Canada: le nuvole trasportano batteri resistenti agli antibiotici

MeteoWeb

Quando vediamo le nuvole scure all’orizzonte dobbiamo preoccuparci, non perché siano minacciose non per la tempesta in arrivo, bensì perché trasportano un agglomerato di batteri resistenti ai farmaci su lunghe distanze. Questa scoperta è stata fatta dagli studiosi della Laval University di Quebec City e della Clermont Auvergne University in Francia. I ricercatori hanno individuato alcuni geni resistenti agli antibiotici nei batteri trovati nei campioni di nuvole.

“Questi batteri, di solito, vivono sulla superficie della vegetazione come le foglie o nel terreno“, ha detto all’agenzia France Press, Florent Rossi, autore principale dello studio “Abbiamo scoperto – ha continuato Rossi – che sono trasportati dal vento nell’atmosfera e possono percorrere lunghe distanze, in tutto il mondo, ad alta quota tra le nuvole“.

La presenza di batteri nelle nuvole

La scoperta è stata pubblicata nel numero del mese scorso della rivista Science of The Total Environment. I campioni sono stati prelevati da una stazione di ricerca atmosferica situata a 1.465 metri sul livello del mare in cima al Puy de Dome, un vulcano dormiente nella Francia centrale, tra settembre 2019 e ottobre 2021.

E’ sta condotta un’analisi della nebbia recuperata che ha rivelato che conteneva tra 330 e più di 30mila batteri per millilitro di acqua della nuvola, con una media di circa 8mila batteri per millilitro. Gli esperti hanno individuato 29 sottotipi di geni di resistenza agli antibiotici nei batteri. La resistenza ai farmaci è verificabile nei batteri che sono esposti agli antibiotici e sviluppano l’immunità nei loro confronti nel corso delle generazioni.

Le conseguenze sulla salute

Secondo le autorità sanitarie, questi tipi di adattamenti dei batteri stanno diventando ciò che lo studio ha descritto come una “grande preoccupazione per la salute globale“. Questo stato di cose rende difficile, in alcuni casi impossibile, curare determinate infezioni batteriche poiché l’uso di antibiotici continua ad aumentare nell’assistenza sanitaria e nell’agricoltura. Non sono state trovati dati certi sui possibili effetti sulla salute della diffusione di batteri resistenti agli antibiotici, poiché si stima che solo il 50% di questi organismi potrebbe essere vivo e potenzialmente attivo.

Rossi ha, infatti, suggerito che i rischi sulla salute umana sono probabilmente bassi. “L’atmosfera è molto stressante per i batteri e la maggior parte di quelli che abbiamo trovato erano batteri ambientali“, che hanno meno probabilità di essere dannosi per l’uomo, ha spiegato. “Quindi le persone non dovrebbero aver paura di fare una passeggiata sotto la pioggia. Non è chiaro se questi geni verrebbero trasmessi ad altri batteri“, ha concluso Rossi. Il monitoraggio atmosferico, tuttavia, potrebbe aiutare a localizzare fonti di batteri resistenti ai farmaci, in modo simile ai test sulle acque reflue per Covid-19 e altri agenti patogeni, “al fine di limitarne la diffusione“, ha aggiunto al riguardo Rossi.