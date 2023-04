Carabiniere interviene per salvare un cane ma gli stacca un pezzo di orecchio

MeteoWeb

Un Carabiniere in servizio ad Alassio è stato morso a un orecchio da un cane, rimanendo ferito. Secondo quanto ricostruito, verso le 8 il Carabiniere era in servizio sulla via Aurelia con un collega, quando ha notato un golden retriever che stava causando disagi alla viabilità. Il Carabiniere allora ha cercato di raggiungere il cane con l’aiuto di una signora che l’aveva tranquillizzato ma poco dopo, quando l’aveva preso in braccio per vedere se fosse possibile capire la proprietà, il cane ha dato al Carabiniere prima una zampata, ferendolo vicino all’occhio, e poi gli ha morso l’orecchio. Sono scattati immediatamente i soccorsi, con l’arrivo del personale sanitario e il successivo trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).

Il morso ha provocato il distacco di una cartilagine dell’orecchio del Carabiniere, che è stata riattaccata con un intervento dell’equipe di chirurgia plastica dell’ospedale che ha comportato 20 punti di sutura.

Solo due giorni fa una donna nell’Imperiese è stata aggredita dal rottweiler del fratello. In quel caso, però, le ferite provocate dal morso del cane sono state talmente gravi che la donna è morta dopo una breve agonia.