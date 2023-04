Carne sintetica, Bassetti: “Contrario, mi tengo la bistecca”

MeteoWeb

“Si fa un gran parlare negli ultimi giorni della carne sintetica, che non è altro che produrre in laboratorio attraverso delle colture di cellule animali per evitare di abbattere dei capi. Ma siamo sicuri che il mondo debba andare nella direzione degli organismi geneticamente modificati? Perché questo mi pare evidentemente un vero ogm”. Lo afferma in un video via social l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, intervenendo sul tema della carne sintetica di cui si parla in queste settimane.

“Noi dobbiamo pensare al nostro futuro con gli Ogm, cioè un’ingegneria genetica che modifica e riesce a produrre fibre animali? Il secondo punto è ma non avevano detto che si doveva andare verso il km 0? E poi il problema dei costi, al momento dicono costi circa 10.000 dollari per un’oncia. Io sono profondamente contro alla carne sintetica. Mi tengo la mia buona bistecca di bue o la mia buona bistecca di maiale”.