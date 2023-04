Restaurato il Carro della sposa di Pompei, “recuperato manufatto unico al mondo”

MeteoWeb

Completato il restauro del Carro della sposa, ritrovato 2 anni fa a Pompei, nel portico della villa di Civita Giuliana con incredibili decorazioni in bronzo e argento, documentato in esclusiva dall’ANSA. “Un lavoro straordinario che recupera un manufatto unico al mondo,” ha affermato il direttore generale Musei del Mic Osanna. Plauso del Ministro della Cultura Sangiuliano: “E’ un’autentica perla che dimostra ancor più, ove ve ne fosse bisogno, l’unicità del nostro patrimonio“, “il coronamento di uno sforzo che ha visto operare insieme parco archeologico di Pompei, Procura della Repubblica di Torre Annunziata e Carabinieri del comando per la tutela del patrimonio culturale“.

Il restauro, dopo la delicatissima fase dello scavo, ha impegnato per un anno il team guidato da Emiliano Africano.

E’ la prima volta al mondo che un pilentum viene ricostruito e studiato. I restauri che hanno reso leggibili i decori riportando alla luce centinaia di particolari, confermano il legame di questo carro con il mondo femminile e con le nozze. Il carro sarà in mostra a Roma dal 4 maggio alle Terme di Diocleziano.