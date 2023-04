Maltempo: da Cdm altri fondi per l’alluvione in Umbria e a Stromboli

MeteoWeb

Non c’è solo lo stato di emergenza nazionale per la gestione dei migranti fra le decisioni in materia di Protezione Civile prese dal Consiglio dei Ministri. Arrivano, infatti, nuovi fondi per i comuni dell’Umbria colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022 e per Stromboli dopo l’alluvione di agosto 2022. “Su proposta del Ministro Musumeci”, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, è stato deliberato un ulteriore stanziamento di 15,85 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato d’emergenza già deliberato per l’alluvione del 12 agosto 2022 nel territorio dell’isola di Stromboli, nel comune di Lipari (Messina).

È stato poi deliberato un ulteriore stanziamento di 8,4 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022 nei territori dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia.