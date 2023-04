Centenario Aeronautica Militare: AeroSpace Power Conference momento cruciale delle celebrazioni

MeteoWeb

Il 28 marzo 2023, l’Aeronautica Militare ha raggiunto un traguardo prestigioso: 100 anni dalla sua fondazione. Nell’anno del Centenario, sono in programma numerosi eventi per celebrare quest’importante traguardo e, tra questi, l’AeroSpace Power Conference rappresenterà un momento cruciale, un’occasione esclusiva per condividere ed affrontare temi sul potere aerospaziale insieme ai più stimati professionisti di settore nel panorama internazionale. L’evento si svolgerà presso il centro congressi “La Nuvola di Fuksas” a Roma, il 12-13 maggio 2023, ed accoglierà oltre 1500 partecipanti da tutto il mondo, militari e civili, provenienti da organizzazioni governative, accademiche, commerciali ed industriali.

Il titolo della conferenza sintetizza chiaramente il suo obiettivo in un “fil rouge” tra passato, presente e futuro: ” La terza dimensione oltre il 2023: rimodellando lo spazio e il tempo 100 anni di rilevanza dirompente e senza confini del Potere Aerospaziale”.

La Conferenza sarà inoltre arricchita da un’esposizione aerospaziale ideata per offrire agli espositori ed ai visitatori opportunità di apprendimento e condivisione senza precedenti.