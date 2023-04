Centenario Aeronautica Militare: inaugurazione della Direzione Superiore Studi ed Esperienze di Guidonia

MeteoWeb

Giovedì 27 aprile verrà inaugurato all’interno dell’aeroporto militare di Guidonia il percorso storico-museale delle aree che furono della Direzione Superiore Studi ed Esperienze, uno dei primi e più avanzati centri di ricerca e sviluppo per le sperimentazioni sul volo. La cerimonia di inaugurazione inizierà alle ore 10:00 di giovedì 27 aprile e vedrà la partecipazione dei vertici della Difesa e della Forza Armata. Ospite d’eccezione in qualità di prolusore sarà la Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica in Italia, presso il Politecnico di Milano, una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, consulente scientifica della NASA, dell’ASI e dell’ESA.

Il recupero e la rivalutazione dell’intero complesso infrastrutturale hanno reso possibile la realizzazione di un percorso storico-museale con una valorizzazione multimediale immersiva in 3D grazie all’uso delle più moderne tecnologie nel mondo della computer grafica, attraverso cui rendere omaggio all’enorme patrimonio scientifico e di risorse umane che non fu purtroppo risparmiato dagli eventi bellici avvenuti dopo il 1943. L’intero sedime della DSSE, infatti, è stato ricreato virtualmente ed è fruibile attraverso un’esperienza che ne valorizza le attività e le metodologie di sperimentazione, per far rivivere al visitatore l’emozione dell’inizio della storia del volo attraverso la ricerca scientifica e tecnologica che consentì il rapido progresso in campo aviatorio.