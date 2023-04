Chatgpt: in Italia la piattaforma resta offline

MeteoWeb

La piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT restera’ offline in Italia almeno per qualche altro giorno, sicuramente fino a dopo Pasqua. Allo staff del garante per la protezione dei dati personali e’ pervenuto nella giornata di ieri il documento della societa’ americana OpenaAi, che gestisce la piattaforma, con una serie di proposte per garantire gli utenti e adeguare l’attivita’ del servizio agli standard previsti dal garante. Il documento e’ allo studio degli esperti coinvolti da Pasquale Stanzione, che si sono presi qualche giorno per valutare le proposte con estrema attenzione, prima di decidere se dare il via libera o chiedere altri chiarimenti. Lo apprende l’Agi da fonti vicine al garante.