Cina: accelerata la costruzione della sua nuova stazione antartica

La Cina sottolinea la natura scientifica della sua struttura di ricerca, ma i funzionari statunitensi temono che possa supportare la raccolta di informazioni di intelligence, vista l’inclusione di una stazione satellitare di terra. Secondo un rapporto del Center for Strategic and International Studies (CSIS), la Cina sta facendo “progressi significativi” nella costruzione della sua quinta struttura di ricerca in Antartide, dopo una pausa di diversi anni.

In un rapporto pubblicato martedì, il think tank con sede a Washington afferma che nel sito sono apparse nuove strutture di supporto e le fondamenta di una struttura più grande dopo diversi anni di inattività dopo l’inizio dei lavori di costruzione nel 2018. I risultati si basano sulle immagini satellitari scattate negli ultimi mesi da Maxar. Secondo il CSIS, il sito – una stazione di ricerca che la Cina ha salutato come un mezzo per espandere le sue indagini scientifiche nell’Antartico – potrebbe anche essere usato per migliorare la raccolta di informazioni del Paese.

Presenza in Antartide

La Cina non è certo l’unica a rafforzare la sua presenza e le sue attività di ricerca nel continente ghiacciato, dove diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Corea del Sud, gestiscono stazioni di ricerca. Ma l’attenzione si è rivolta al potenziale doppio uso delle strutture cinesi, in un contesto di crescente competizione di potere con gli Stati Uniti e di preoccupazioni occidentali per la politica estera assertiva e le capacità di sorveglianza di Pechino. Secondo il rapporto del CSIS, la posizione della nuova stazione, sull’Isola Inexpressible vicino al Mare di Ross, è triangolata con le altre stazioni costiere cinesi in Antartide per “colmare un’importante lacuna nella copertura cinese” del continente e potrebbe supportare la raccolta di informazioni di intelligence grazie all’inclusione di una stazione terrestre satellitare.

La posizione della stazione potrebbe consentire alla Cina di “raccogliere segnali di intelligence dall’Australia e dalla Nuova Zelanda, alleate degli Stati Uniti” e di “raccogliere dati telemetrici sui razzi lanciati da strutture spaziali di recente creazione in entrambi i Paesi”. Una volta completata, la stazione di 5.000 metri quadrati (53.820 piedi quadrati) dovrebbe includere un’area di ricerca scientifica e di osservazione, una struttura energetica, un edificio principale, una struttura logistica e un molo per i rompighiaccio cinesi Xuelong, secondo il CSIS.

Ispezione USA

Nel febbraio 2020, un gruppo di ispettori statunitensi ha visitato la stazione, dove è stato ospitato dal capo stazione Wang Zhechao dell’Istituto di ricerca polare della Cina. Secondo il rapporto dell’ispezione pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, non hanno trovato attrezzature militari o personale di supporto militare nel sito.

Una volta completata, la ricerca scientifica della stazione si concentrerà sull’oceanografia fisica e biologica, la glaciologia, l’ecologia marina, la zoologia, la fisica atmosferica e spaziale e la geologia, si legge nel resoconto, che cita una bozza di valutazione ambientale globale del 2018 sul progetto presentata dalla Cina a una riunione consultiva del Trattato Antartico. Secondo l’Accademia cinese delle scienze, dal 1984 la Cina ha stabilito quattro basi di ricerca scientifica in Antartide.

Un rapporto del Dipartimento della Difesa del 2022 sulle forze armate cinesi osserva che “la strategia cinese per l’Antartide include l’uso di tecnologie, strutture e ricerche scientifiche a duplice uso, probabilmente destinate, almeno in parte, a migliorare le capacità del PLA (People’s Liberation Army)”. La Cina, tuttavia, ha sottolineato la natura scientifica delle sue ambizioni nella regione.