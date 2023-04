Cina, alle forze dell’ordine la nuova pistola elettromagnetica: è molto più veloce e potente

MeteoWeb

La Cina ha sviluppato un nuovo modello di pistola elettromagnetica portatile destinata al controllo delle rivolte, alimentata da una batteria al litio e in grado di sparare più di 700 colpi al minuto. La nuova pistola elettrica è un nuovo tipo di arma realizzata per le forze dell’ordine cinesi sul modello dei prototipi elettromagnetici già da tempo sperimentati in laboratorio.

I proiettili sono di forma circolare e non contengono polvere da sparo, hanno un raggio d’azione maggiore e costano meno da produrre. Rispetto alle armi a fuoco tradizionali, la nuova pistola è caratterizzata da un basso rumore, da un rinculo ridotto e dalla facile portabilità. Gli esperti militari ritengono che il nuovo tipo di arma sia destinato a diventare una tendenza per le armi del futuro, per la sua leggerezza e elevata velocità di fuoco.