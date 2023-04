Cisterna del latte si ribalta e distrugge una casa

MeteoWeb

Un camion Cisterna per il trasporto di latte si è ribaltato stamani a Merlino, in provincia di Lodi, tra la strada provinciale 181 e via Papa Giovanni XXIII, demolendo la parete di una abitazione. Nessun ferito tra i residenti dato che nel momento del crollo del muro nel locale interessato non c’era nessuno. Il conducente dell’autocarro, di 51 anni, è stato trasportato in ospedale a Lodi per sospette fratture. Sono intervenuti i vigili del fuoco per verifiche sulla stabilità dell’edificio e sulle tubazioni del gas danneggiate.