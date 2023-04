Allarme in Germania: drastico calo di insetti nelle foreste

MeteoWeb

Gli insetti non solo sono sempre meno presenti nei campi o nei terreni agricoli, ma il loro numero sta diminuendo drasticamente anche nelle foreste tedesche. L’allarme arriva da un team dell’Università tecnica di Darmstadt. Secondo lo studio condotto insieme ai colleghi dell’Università tecnica di Monaco, la maggior parte delle specie di insetti studiate ha subito perdite nelle foreste tra il 2008 e il 2017. Il calo non è legato a fattori noti nell’agricoltura, come i pesticidi. Una possibile causa è quindi la crescente siccità.

Nel complesso, il gruppo di Darmstadt, insieme ai colleghi di Monaco, ha analizzato come si sono sviluppati gli stock di 1805 specie di insetti. “Oltre il 60 per cento risulta in calo”, ha spiegato Michael Staab, autore principale dello studio. Poiché l’approvvigionamento alimentare sta cambiando di conseguenza, l’estinzione delle specie colpirà “molto probabilmente” tutti gli organismi nelle foreste tedesche, ha avvertito il biologo dell’istituto di Darmstadt.

Calo del numero di insetti

Le foreste costituiscono circa un terzo della superficie della Germania. Secondo l’attuale valutazione, il numero di insetti è diminuito in modo particolarmente marcato nei boschi con un’elevata percentuale di conifere che non appartenevano alla popolazione arborea naturale. Secondo lo studio, le specie più grandi e considerate relativamente comuni stanno scomparendo, mentre sono leggermente aumentate delle specie di insetti erbivori.

“Le nostre foreste stanno cambiando drasticamente a causa della crisi climatica”, ha sottolineato Nico Blüthgen, capo del gruppo di lavoro Reti ecologiche presso l’università tecnica di Darmstadt. Secondo i ricercatori, una gestione forestale mirata, la promozione delle specie arboree naturali e la riduzione dell’abbattimento potrebbero rallentare la continuazione della mortalità degli insetti.