Clima: le previsioni di El Niño riducono la possibilità dell’estate americana più calda

“Le condizioni di El Niño che stanno iniziando a dominare i modelli meteorologici nordamericani stanno mitigando il rischio di temperature superiori alla norma, hanno dichiarato i meteorologi il 20 aprile, che tenderebbero a moderare la domanda di energia e i prezzi nella regione, in particolare nell’Eastern Interconnect, dove sono previste precipitazioni normali“. Questa dichiarazione è stata scritta oggi S&P Global Commodity Insights. Il fenomeno El Niño Southern Oscillation, che è uno specchio dei cambiamenti nelle temperature equatoriali del sottosuolo dell’Oceano Pacifico, è passato da una condizione di La Niña – temperature al di sotto del normale – a neutrale, come ha dichiarato il National Weather Service.

Infatti, il servizio meteorologico prevede una probabilità del 62% che possa esservi una condizione di El Niño – temperature al di sopra della norma – che si sviluppi da maggio a luglio e una probabilità dell’80% entro l’autunno. Il servizio meteorologico ha aumentato le possibilità, dal 33% al 60%, di temperature superiori alla norma per giugno, luglio e agosto per la maggior parte degli Stati Uniti.

Le previsioni meteo negli Stati Uniti

Questo fenomeno non è previsto però nella maggior parte delle Grandi Pianure centrali e settentrionali, dove sono più probabili temperature quasi normali. Al contrario, Atmospheric G2, un servizio meteorologico privato, prevede temperature che sono quasi nella norma per tutti gli Stati Uniti contigui a sud di una linea dal New Hampshire all’Oklahoma Panhandle e al confine di stato tra Oregon e Washington.

Come riporta S&P, Mark Shipham, capo meteorologo di Amperon, una società di tecnologia per la gestione del carico energetico, ha citato una previsione del modello Euro che prevede temperature comprese tra 0°C e 3°C al di sopra della norma negli Stati Uniti in modo continuativo da giugno ad agosto, senza anomalie di temperatura nella maggior parte della metà occidentale degli Stati Uniti e lungo la costa del Golfo.

Il raffreddamento di temperature previste

Va rammentato che nel 2022 si è registrata la seconda estate più calda dal 1950, come ha affermato al riguardo Shipham, e si aspetta che i gradi di raffreddamento ponderati in base all’elettricità nell’estate del 2023 siano circa il 14% in meno rispetto al 2022, “così drasticamente diversi dalla scorsa estate“. Le previsioni del servizio meteorologico, di Atmospheric G2 e del modello Euro, indicano significative probabilità di precipitazioni superiori al normale nella metà orientale degli Stati Uniti.

Quella di Atmospheric G2 estende quella previsione fino all’estremo ovest dell’Arizona orientale, del Wyoming orientale e della maggior parte del Colorado, mentre il modello Euro si concentra su maggiori possibilità intorno alla regione dei Grandi Laghi. Il modello Euro ipotizza precipitazioni quasi normali nella maggior parte degli Stati Uniti, con presenza di precipitazioni al di sotto del normale nel Texas orientale e lungo il confine di stato tra Georgia e Carolina del Sud.

Gli effetti sulla domanda di energia

Per quanto riguarda l’attività delle tempeste tropicali, Shipham ha citato le previsioni della Colorado State University per 13 tempeste nominate, sei uragani e due uragani maggiori, rispetto alle medie annuali 1991-2020 di 14,4 tempeste nominate, 7,2 uragani e 3,2 uragani maggiori.

Tuttavia, le temperature delle acque sotterranee nel Golfo del Messico sono ben al di sopra del normale, ha affermato Shipham. Le estati di El Niño hanno la tendenza a generare wind shear, che agisce, diminuendo notevolmente l’attività ciclonica, ma se un ciclone “può entrare nel Golfo, attenzione…“, riporta S&P Global. Nel 2022, gli aumenti delle temperature medie elevate su base annua probabilmente hanno rafforzato gli aumenti dei prezzi dell’energia guidati dagli shock del mercato energetico dovuti alla guerra in Ucraina, ma queste temperature elevate potrebbero moderare, e non di poco, la domanda di energia e i prezzi nell’estate del 2023.

I trader di energia elettrica sembrano aver già iniziato ad aspettarsi meno rischi di prezzi estremi. Il 19 aprile i forward di ERCOT North Hub per giugno, luglio e agosto avevano una media giornaliera di 67,56 dollari, rispetto alla media dei prezzi marginali locali di picco di giugno-agosto 2022 di oltre 124 dollari / MWh.