Due attivisti per l’ambiente condannati a 3 anni di carcere

Due attivisti dell’organizzazione ambientalista Just Stop Oil sono stati condannati a una pena fino a tre anni di carcere per aver bloccato una strada principale vicino a Londra, in quella che è una sentenza insolitamente dura nel Regno Unito per questo tipo di azione. Nelle prime ore del 17 ottobre, Morgan Trowland e Marcus Decker si sono arrampicati su una delle torri del Queen Elizabeth II Bridge, un ponte utilizzato da circa 160mila veicoli al giorno nella zona est di Londra, per chiedere al governo di fermare lo sviluppo di petrolio e gas nel Paese.

Secondo il procuratore Adam King, il traffico è stato bloccato dalle 4 del mattino fino alle 21 del giorno successivo. I due attivisti, condannati per disturbo della quiete pubblica, sono stati condannati a tre anni di carcere per uno e a due anni e sette mesi per l’altro. Secondo Just Stop Oil, si tratta della “sentenza più pesante per un’azione pacifica sul clima nel Regno Unito. Siete stati puniti per il caos che avete causato e per aver dissuaso altri dall’imitarvi”, ha dichiarato il giudice Shane Collery della Southend Crown Court, nell’Inghilterra orientale. Sottolineando che l’azione ha colpito “decine di migliaia di persone, alcune in modo significativo”.

Il ruolo degli attivisti

Il giudice ha detto che Morgan Trowland, che a 40 anni ha sei condanne precedenti per manifestazioni, ha svolto “un ruolo di primo piano”. Marcus Decker, 34 anni, ha una condanna precedente. Dalla cima del ponte, Morgan Trowland ha pubblicato un video su Twitter.

“Sono disposto a farlo perché non sono disposto a stare seduto a guardare tutto bruciare”, aveva detto l’ingegnere progettista del ponte. “Non posso sfidare questa follia dal mio ufficio progettando ponti, quindi sto agendo direttamente”. Da quando Just Stop Oil ha iniziato le sue azioni nell’aprile 2022, ci sono stati più di 2mila arresti e 138 persone sono state incarcerate, ha dichiarato l’organizzazione. La sentenza arriva mentre un’altra organizzazione ambientalista, Extinction Rebellion, ha lanciato venerdì quattro giorni di azione a Londra con diverse manifestazioni.