Clima: Ultima Generazione blocca il traffico nel GRA a Roma

MeteoWeb

Questa mattina, intorno alle 8, diversi attivisti aderenti alla campagna “Non paghiamo il fossile”, promossa da Ultima Generazione, hanno bloccato nel Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata interna all’altezza della stazione Selva Candida, zona Ottavia. Dopo circa 10 minuti di blocco sono arrivate sul posto le Forze dell’ordine, che alle 08:15 hanno portato via i presenti dalla strada e successivamente in commissariato.