Clima, nuovo blitz di Ultima Generazione: traffico interrotto al Colosseo, fermati attivisti

Questa mattina 6 persone aderenti alla campagna “Non paghiamo il fossile” promossa da Ultima Generazione, sono state fermate dalla polizia a Roma. Nonostante questo episodio, successivamente, altri attivisti aderenti alla stessa campagna hanno bloccato il traffico a Roma in Piazza del Colosseo, all’incrocio con via Labicana: lo ha reso noto Ultima Generazione. Verso le 10:30 sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che hanno spostato i presenti dalla strada. Infine gli attivisti Ultima Generazione sono stati portati in questura.