Colera, UNICEF: oltre 28mila casi in Mozambico

“In Mozambico sono stati registrati oltre 28.000 casi di colera. Questo numero è dieci volte maggiore rispetto al dato registrato all’inizio di febbraio, e oltre la metà dei casi si sono registrati tra i bambini. Il numero dei casi continua ad aumentare, esponendo i bambini e le famiglie a un rischio persino maggiore. E ora, i casi di malaria e diarrea, altri principali killer di bambini nel Paese, sono anch’essi in aumento“: è quanto rende noto l’UNICEF. “Ciò si verifica in un momento in cui i bambini e le famiglie si stanno ancora riprendendo dagli impatti del ciclone Freddy, che ha distrutto oltre 100 strutture sanitarie e oltre 1.000 scuole, interrompendo l’apprendimento di circa 500.000 bambini. Circa 250 punti per il rifornimento dell’acqua e 6 sistemi idrici urbani sono stati danneggiati o distrutti, tagliando fuori circa 300.000 persone dall’acqua pulita“.

L’insicurezza alimentare è uno dei rischi maggiori per i bambini nel Paese: oltre 390.000 ettari di terra sono stati colpiti dal ciclone Freddy e dalle inondazioni, ha sottolineato l’UNICEF.