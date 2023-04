Come gli organismi marini sono sopravvissuti al periodo glaciale

MeteoWeb

Secondo un articolo pubblicato su Nature Communications, gli ambienti marini abitabili per le prime forme di vita complessa potrebbero essere stati più estesi di quanto si pensasse in precedenza durante l’era glaciale marinoica, tra i 654 e i 635 milioni di anni fa. I risultati suggeriscono che le condizioni abitabili dell’oceano aperto potrebbero essersi mantenute anche fino alla media latitudini durante l’evento proposto “Terra a palla di neve“. Questo implica che si trattasse più di un evento “Slushball Earth“, permettendo agli organismi di sopravvivere durante i periodi di quasi congelamento globale.

Quanto la vita complessa possa essere sopravvissuta durante la glaciazione della Terra è stato un argomento di grande dibattito. Si pensava che i rifugi oceanici fossero esistiti perché gli organismi marini sopravvivessero durante l’evento di Snowball Earth della glaciazione marinoica.

Le condizioni ambientali nel periodo glaciale

Tuttavia, le condizioni ambientali che hanno permesso a questi organismi di sopravvivere restano poco comprese. Huyue Song e colleghi hanno analizzato la composizione geochimica dei sedimenti ricchi di fossili all’interno della tarda formazione Nantuo Criogeniana, nella Cina meridionale, risalente a 654-635 milioni di anni fa.

Gli autori dello studio hanno trovato fossili che assomigliano ad alghe fotosintetizzanti del fondale marino. Inoltre, la chimica del ferro indica che le acque profonde erano scarsamente ossigenate, ma probabilmente il riciclo dell’azoto aerobico si è verificato nell’acqua superficiale ossigenata.

L’ultima glaciazione della Terra

Durante l’ultima glaciazione della Terra, questi sedimenti sono stati trovati depositati tra 30-40 gradi nord, sostanzialmente più a nord di quanto ci si aspettasse qualsiasi oceano non congelato. Gli autori suggeriscono che questi siti nell’oceano aperto a media latitudine forniscono rifugi per organismi complessi per sopravvivere durante periodi di quasi congelamento globale, permettendo la sopravvivenza della vita fino a quando le condizioni ambientali non divennero più sostenibili.

I due eventi globali della Terra divenuta una palla di ghiaccio (cioè, le ere glaciali) durante il periodo criogenico (720-635 milioni di anni fa) ha svolto un ruolo chiave nell’evoluzione della vita nella Terra. Durante il periodo criogenico, il paesaggio oceanico è stato stravolta, così come sono cambiati gli animali, il che evidenzia il possibile impatto di questo evento climatico sulla biosfera terrestre.

Condizioni atmosferiche estreme

Si ipotizza che la superficie dell’oceano sia stato per lo più o completamente congelato durante questo evento glaciale, ma modelli climatici alternativi e prove sedimentarie indicano la presenza di acque marine aperte nelle regioni a bassa latitudine durante il periodo delle

Glaciazioni.

In modo coerente a questo clima estremo, i dati geochimici recenti forniscono la prova del ciclo biogeochimico durante il periodo glaciale, e i dati genomici e paleontologici suggeriscono che la vita eucariotica esisteva durante e sopravvissuto al periodo glaciale.

I fossili eucariotici

In particolare, a livello macroscopico i fossili eucariotici del Songluo Biota sono conservati in scisti neri intrecciati con i sedimenti glaciali

nella Cina Meridionale che implica l’esistenza di acque aperte alla fine di questa era glaciale, nella misura in cui i depositi glaciali possono essere frutto dell’epilogo della glaciazione Marina. Tuttavia, il rapporto tra il Songluo Biota e le condizioni ambientali oceaniche contemporanee rimane in gran parte sconosciuto.