Clima: condannati al carcere attivisti di Last Generation in Germania

L’Italia fa sul serio per combattere le azioni degli eco-vandali e la Germania non è da meno. Mentre nel nostro Paese è stato approvato un decreto che inasprisce le pene e le sanzioni per quanti imbrattano monumenti ed opere d’arte in nome del clima e dell’ambiente, in Germania arriva la pena più dura che sia stata inflitta a membri di ‘Last Generation’ nel Paese. Tre attivisti per il clima appartenenti al gruppo, infatti, rischiano diversi mesi di carcere per aver bloccato l’autostrada A27.

Come riporta il Frankurter Allgemeine Zeitung, il tribunale distrettuale di Heilbronn ha condannato due uomini e una donna a pene detentive di cinque, quattro e tre mesi senza condizionale. Un altro imputato è stato condannato a tre mesi di libertà vigilata. Il verdetto non è ancora giuridicamente vincolante e gli attivisti condannati potranno ricorrere in appello.