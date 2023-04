Continua a Roma l’European Firefighter Experience | FOTO

MeteoWeb

Oggi sono ancora in corso gli eventi proposti dal Corpo nazionale nell’ambito della manifestazione “Roma2023 European Firefighter Experience”. Difatti, oggi nelle Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle avranno luogo delle esercitazioni sul campo e confronti sui sistemi innovativi di soccorso. Nel pomeriggio, ci sarà la presentazione nella Sala della Protomoteca del Comune di Roma.

E’ iniziato oggi e continuerà fino al 24 aprile l’evento “European Firefighter Experience – 2023” organizzato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sponsorizzato da Fiera Roma. All’iniziativa parteciperanno oltre 150 delegati che arrivano dalla Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e l’Ucraina che sarà in videocollegamento.

Perché nasce questa manifestazione internazionale dei vigili del fuoco

La manifestazione è pensata per essere un’occasione di confronto e di valorizzazione della cultura operativa antincendio. Per la manifestazione l’agenda è ricca di appuntamenti: convegni, seminari, esercitazioni, addestramenti, incontri istituzionali, e momenti aperti a tutta la cittadinanza per diffondere la cultura della sicurezza e lo spirito della cooperazione internazionale.

L’importanza dell’evento è per creare uno scambio reciproco di competenze e conoscenze, come occasione di crescita per tutti e per migliorare il servizio ai cittadini nell’attività quotidiana dei vigili del fuoco.

I focus dell’evento

I seminari e le conferenze sull’organizzazione del soccorso riguarderanno la complessità della risposta operativa e sulle attrezzature e sugli strumenti tecnologici in uso ai vigili del fuoco, sull’addestramento e sulle attività di mantenimento, sulla sicurezza dell’operatore del soccorso, sulla prevenzione incendi, la salvaguardia e la protezione della salute individuale e altre tematiche.

I vigili del fuoco delle diverse delegazioni presenti insieme a quelli italiani parteciperanno alle attività formative, alle attività promozionali e a quelle informative nelle scuole di Roma per diffondere la cultura della sicurezza e lo spirito di cooperazione internazionale tra giovani e gare sportive e mini tornei tra le delegazioni dei vigili del fuoco partecipanti.