Spazio: lavori in corso al cosmodromo di Vostochny | FOTO

Proseguono i lavori di ampliamento del cosmodromo di Vostochny, nell’Estremo Oriente russo: è in costruzione da oltre un decennio ed è uno dei più costosi porti spaziali del mondo. Dopo la prima fase di realizzazione delle infrastrutture essenziali, la seconda fase prevede la costruzione di infrastrutture terrestri per il complesso di razzi spaziali Angara, l’ampliamento del complesso residenziale e la creazione di un complesso aeroportuale.

È entrata nel vivo la costruzione di un nuovo sistema missilistico per i lanciatori della famiglia Angara. Allo stesso tempo, sono in corso lavori per costruire un posto di comando, un punto di erogazione del gas, reti e comunicazioni sotterranee e migliorare i locali di un edificio amministrativo, un posto di blocco e altre strutture.

Il cosmodromo è situato nell’oblast’ dell’Amur. Il 21 novembre 2007 il presidente Vladimir Putin ha firmato il decreto di autorizzazione alla costruzione della nuova base di lancio. La costruzione è iniziata nel 2010. Il primo lancio è stato effettuato il 28 aprile 2016.