Allarme in Costa Rica: eruzione esplosiva del vulcano Rincon de la Vieja | VIDEO

Tanta paura in Costa Rica: il vulcano Rincon de la Vieja ha generato un’eruzione esplosiva che, però, non ha provocato danni a persone o cose, secondo quanto hanno confermato le autorità locali. L’eruzione di questo vulcano, situato nella provincia di Guanacaste, nel Nord/Ovest, che si innalza fino 1.895 metri sul livello del mare, “ha raggiunto circa i 2.500 metri sopra la vetta, lanciando principalmente materiali caldi fuori dal cratere, che vengono trasportati dai fiumi presenti sulla parete nord del vulcano“, ha spiegato il geologo Blas Sanchez. “Questo vulcano ha registrato eruzioni per tutta la settimana, anche se non così violente come questa, e ha rilasciato materiale nei fiumi, in cui si è registrata un’elevata attività“. Il geologo ha sottolineato che questo tipo di eruzione “fa prevedere un aumento dell’attività“.

Il vulcano è attualmente al livello di allerta 2 su una scala di pericolo 4, che significa sismicità “significativa” e piccole eruzioni con “emissione significativa di gas acidi“, secondo l’Osservatorio Vulcanologico e Sismologico del Costa Rica (Ovsicori).

Al momento le autorità hanno chiesto agli abitanti delle località poste sul versante settentrionale del vulcano di non avvicinarsi ai fiumi e torrenti, a causa della possibile contaminazione da parte dei materiali emessi durante l’eruzione.

Il Costa Rica ospita 120 vulcani, ma solo 5 sono attivi.