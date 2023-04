Covid: dal 1° maggio negli ospedali mascherine nei reparti con pazienti fragili

MeteoWeb

In vista della scadenza del 30 aprile, si è conclusa la riunione al Ministero della Salute in merito all’obbligo delle mascherine in ospedale e Rsa. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’orientamento è di lasciare l’obbligo della mascherina nei reparti con pazienti fragili e dove c’è alta intensità di cure. Inoltre i tamponi per chi si ricovera o arriva in Pronto soccorso saranno fatti solo ai sintomatici. Ad annunciare la riunione era stato ieri il Ministro della Salute Orazio Schillaci che aveva parlato di “alleggerimento” delle misure.

“Con i dati epidemiologici Covid che abbiamo oggi, con sintomi così leggeri della malattia, un allentamento della misura delle mascherine in ospedali e Rsa ci sta. Però per una questione di educazione sanitaria dove ci sono persone fragili, penso proprio alle Rsa, io la consiglieri, ma senza obblighi. Serve anche un atteggiamento di solidarietà verso chi sta male. Poi se uno la vuole mettere in treno o in aereo, benissimo. Lo fa per difendere se stesso e ne ha diritto,” ha dichiarato all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma.