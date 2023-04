Covid-19: confermata l’efficacia di idrossiclorochina e azitromicina

MeteoWeb

Un recente studio sul trattamento del Covid-19 riguarda il trattamento clinico a base di idrossiclorochina e azitromicina. La ricerca è stata pubblicata con il titolo di: “Il trattamento precoce con idrossiclorochina e azitromicina: uno studio di coorte retrospettivo monocentrico “Real-Life” su 30.423 pazienti affetti da COVID-19.” In questa ricerca sono stati analizzati in totale 30.423 pazienti affetti da COVID-19 (86 hanno rifiutato l’analisi dei propri dati), di cui 30.202 con dati di trattamento disponibili e 535 sono deceduti (1,77%).

La mortalità per tutte le cause del virus è stata molto bassa tra i pazienti con età inferiore ai 50 anni (8/15.925 (0,05%)) e tra i pazienti trattati ambulatorialmente con HCQ-AZ (21 decessi su 21.135 (0,1%), non è mai stata superiore allo 0,2% indipendentemente dal periodo epidemico).

Le caratteristiche del trattamento precoce Covid-19

Il trattamento con HCQ-AZ è stato associato a un tasso di mortalità significativamente inferiore rispetto all’assenza di HCQ-AZ dopo aggiustamento per sesso, età, periodo e impostazione della cura del paziente (OR aggiustato (aOR) intervallo di confidenza al 95% (CI) 0,55, 0,45-0,68).

L’effetto è stato maggiore tra i pazienti ambulatoriali (tasso di protezione dalla morte del 71%) che tra i pazienti ricoverati (45%). In un sottogruppo di 16.063 pazienti con comorbidità disponibili e stato vaccinale, obesità (2,01, 1,23-3,29), malattia respiratoria cronica (2,93, 1,29-6,64) e immunodeficienza (4,01, 1,69-9,50), da un lato, e vaccinazione (0,29, 0,12-0,67) e trattamento con HCQ-AZ (0,47, 0,29-0,76) dall’altro, sono stati fattori indipendenti associati alla mortalità. L’HCQ, da sola o in qualsiasi associazione, è stata associata a una protezione significativa dalla morte tra i pazienti ambulatoriali (0,41, 0,21-0,79) e i pazienti ricoverati (0,59, 0,47-0,73).

Conclusioni

L’HCQ prescritta in anticipo o in ritardo protegge in parte dalla morte correlata a COVID-19. Durante le crisi sanitarie dovute alla pandemia, la posta in gioco finanziaria è enorme. Dovrebbe essere richiesta l’autenticazione dei dati da parte di un ufficiale giudiziario esterno indipendente. La condivisione pubblica di banche dati anonime, garantendone la verificabilità, dovrebbe essere obbligatoria in questo contesto per evitare false pubblicazioni.