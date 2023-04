Crisi climatica: l’energia come veicolo di controllo e la guerra del carbonio

MeteoWeb

In un articolo pubblicato di recente dal dottor Mercola sulla rivista omonima viene evidenziato come secondo i globalisti, il cambiamento climatico è la minaccia numero uno per l’umanità, e sulla base di ciò richiede dei sacrifici radicali per per una qualità della vita elevata e la totale rinuncia alla privacy e alla libertà. Il ministro della salute tedesco Karl Lauterbach, per esempio, nel dicembre 2020 ha dichiarato che l’energia è un veicolo di controllo insieme alle guerra alle emissioni di CO 2 .



Il cambiamento climatico viene anche utilizzato per spiegare la carenza di cibo, per giustificare la necessità di spostare le persone dalle campagne e dalle periferie alle città in modo intelligente e per promuovere la sostituzione della carne bovina con insetti. La pandemia COVID-19 è stata anche incolpata per la crisi attuale.

Le nuove considerazioni sul clima

I globalisti perseguono la salute (che comprende sia la medicina sia l’alimentazione, sotto le direttiva del nuovo mandato “il cibo è la nuova medicina“), l’azione per il clima e il controllo dell’energia da affrontare non come tre questioni separate, ma come un unico obiettivo.



Una delle soluzioni fraudolente dei globalisti alla presunta crisi climatica è fondata su investimenti ambientali, sociali e di modelli della corporate governance (ESG). L’ESG di un’azienda è legata al grado degli investimenti consapevoli della società, ma recentemente alcuni scaldali hanno rivelato che l’ESG è solamente una truffa.

L’attuale mercato del carbonio

Il mercato del carbonio si riferisce all’acquisto e alla vendita di crediti che consentono a un’azienda di emettere un certa quantità di anidride carbonica. Con l’acquisto da terzi del carbonio, l’industria può continuare a inquinare.

Fondamentalmente, con l’investimento ESG, il commercio di carbonio è una truffa globalista destinato ad abbassare il tenore di vita dei poveri e ad introdurre l’umanità nella schiavitù del carbonio. Fermo restando che affrontare il cambiamento climatico richiederà restrizioni personali della libertà, simile a quelli utilizzati per “appiattire la curva” pandemica del COVID-19.

Le previsioni future

Allo stesso modo, la professoressa di economia britannica Mariana Mazzucato nel settembre 2020 ha avvertito che “Nel prossimo futuro, il mondo potrebbe dover ricorrere a nuovi blocchi – questa volta per affrontare un’emergenza climatica.” Questa truffa globalista che abbassa il tenore di vita dei poveri senza avere alcun impatto negativo sui ricchi. In effetti, potete essere certi che le restrizioni al carbonio che saranno poste sull’umanità non si applicano ai globalisti.

Possono semplicemente acquistare abbastanza crediti di carbonio per mantenere il loro stile di vita, mentre le classi inferiori, medie e anche superiori della gente “normale” saranno costretti a fare grandi sacrifici ai loro.

Le emissioni di anidride carbonica

In definitiva, la schiavitù del carbonio si applica non solo agli agricoltori, ma per tutti noi. La prima carta di credito con un limite di spesa per le emissioni di carbonio è stata introdotta nell’aprile 2019. Come spiegato dal World Economic Forum, “Tutto quello che mettiamo nel nostro carrello comporta un costo ambientale …” Nella società svedese Doconomy ha lanciato un nuova carta di credito che monitora l’impronta di carbonio dei suoi clienti – e taglia la loro spesa quando hanno colpito i massimi livelli di carbonio. “Non è bello? Stanno aiutando a fare il vostro per salvare il pianeta!”

Il commercio di carbonio e il tracciamento dell’impronta di carbonio personale diventeranno tutte barriere in entrata – un modo per mantenere i peoni fuori del club dei ragazzi ricchi. Inutile dire, che i sistemi truccati come l’ESG e il commercio di carbonio rendono anche difficile per la concorrenza, che faciliterà il consolidamento di imprese e industrie in un mega monopoli.

Altri inquinanti

Infine, ma non meno importante, l’attenzione alle emissioni di anidride carbonica ha fatto chiudere gli occhi per gli altri tipi di inquinamento molto più dannosi, come la diossina – pensato per essere la più tossica molecola sulla Terra – che nel marzo 2023 è stato permesso di contaminare enormi aree dell’Ohio senza che il governo alzi un dito per affrontare la situazione climatica.