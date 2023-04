Terremoto, Croce Rossa: il rapporto sulla ripresa e ricostruzione

MeteoWeb

“La città non esiste più”, queste le parole disperate del Sindaco di Amatrice la mattina del 24 agosto 2016. Così dicendo, egli non si riferiva solamente al crollo della maggior parte delle strutture fisiche – edifici, piazze, strade e chiese – ma anche all’annullamento della dimensione comunitaria della città. A più di sei anni dai tragici eventi che hanno avuto inizio quel giorno, parte delle ferite sono state rimarginate ma le condizioni di sofferenza persistono.

Il processo di ricostruzione è ancora in corso e sono ancora molte le persone che aspettano il ritorno a una condizione di ‘normalità’. Partendo dall’analisi del terremoto del Centro Italia del 2016, si terrà l’11 aprile a Roma alle ore 11.00 presso la Sala Azzurra della CRI in via B. Ramazzini 31, la presentazione del Rapporto su “Ripresa e ricostruzione post-disastro” realizzato dalla Croce Rossa Italiana.

L’incontro della CRI

All’incontro parteciperanno: Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Guido Castelli, Commissario per la Ricostruzione post terremoto del Centro Italia, Giulio Bartolini, Professore ordinario di Diritto internazionale, Universita` degli studi di Roma Tre, Marco Coletti, Responsabile Unità di progetto della CRI “Sisma del Centro Italia” e Tommaso Natoli, autore del Rapporto, collaboratore della CRI e consulente dell’IFRC Disaster Law come parte del Progetto dell’IFRC su “Law and Disaster Recovery and Reconstruction”.

La presentazione del Rapporto sarà anche l’occasione – sottolinea la Croce Rossa Italiana – per fare il punto sulle opere di ricostruzione post sisma 2016 realizzate, ad oggi, da parte dell’Associazione.