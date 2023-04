Ucraina, crolla una diga: allagata Kramatorsk | FOTO

MeteoWeb

A Kramatorsk, a causa dello scioglimento della neve, è crollata una diga. Di conseguenza, circa 260 case su 60 strade sono state allagate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Lo ha riferito il capo dell’amministrazione regionale di Donetsk, fedele a Kiev, Pavlo Kyrylenko sul suo canale Telegram. Sul posto stanno lavorando soccorritori, personale del comune e rappresentanti di dipartimenti specializzati dell’amministrazione militare regionale e cittadina. Le persone delle case colpite vengono reinsediate in alloggi temporanei. Attualmente si sta creando una barriera di cemento e si sta bonificando il letto del fiume per ridurre al minimo gli effetti dello sversamento.