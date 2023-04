New York, crolla parcheggio a Manhattan: diversi feriti e un morto | VIDEO

MeteoWeb

Un parcheggio multipiano è crollato a Manhattan, vicino Wall Street, a New York, provocando la morte di una persona ed il ferimento di diverse altre, 5 riportate al momento. Secondo quanto spiegato dai funzionari di emergenza di New York, il 2° piano del garage si è abbattuto sul 1°. I soccorritori hanno impiegato cani robot e droni alla ricerca di superstiti oltre quelli già individuati ed assistiti.

Gli abitanti degli edifici vicino sono stati evacuati per il timore di altri crolli. Il bilancio, hanno riferito i vigili del fuoco di Manhattan, potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. “L’edificio – ha dichiarato il sindaco di New York, Eric Adams – è completamente instabile“. La commissioner della polizia, Keechant Sewell, ha parlato di “collasso strutturale“. L’edificio è di proprietà di Abacus Bank, l’istituto incriminato in passato per frodi finanziarie.