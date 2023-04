Piogge torrenziali, crolla ponte in Corea del Sud: un morto e un ferito

MeteoWeb

Un periodo di forti piogge ha provocato il crollo del guardrail di un ponte fluviale a Bundang, appena a Sud di Seul, in Corea del Sud: una persona è morta e un’altra è rimasta ferita gravemente, secondo quanto ha riferito la polizia locale citata dall’agenzia Yonhap.

Il guardrail e un marciapiede adiacente che fiancheggiava il lato esterno del ponte sul Tan Stream sono crollati alle 09:45 ora locale (le 02:45 in Italia) cadendo su un passaggio pedonale sottostante, insieme a un cartello stradale. Due persone si trovavano sul marciapiede del ponte precipitato: una donna ha avuto un arresto cardiaco ed è morta poco dopo in ospedale, mentre un 20enne è rimasto ferito alla schiena. La polizia e i vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell’incidente.