Un raggio di luce come un faro tra le nuvole: rarissimo fenomeno nel cielo di Miami Beach | VIDEO

Strana attività avvistata tra le nuvole sopra Miami Beach, in Florida. Il video in alto mostra un “crown flash”, un rarissimo fenomeno che fa sembrare che un raggio di luce si muova attraverso le nuvole. Il video è stato pubblicato su Twitter dal meteorologo James Spann, che ha affermato che era stato osservato a Miami Beach, in Florida. Il video, diventato virale sui social, mostra quello che sembra essere un raggio di luce che spunta da dietro una nuvola e si muove come un faro.

Il metrologo della BBC Tomasz Schafernaker ha ritwittato il video, con l’hashtag #CrownFlash, aggiungendo: “non avete visto un fenomeno meteorologico come questo!”. Il meteorologo dello Utah Timothy E. Wright ha commentato: “sembra un bell’esempio di un crown flash”, e Stephen Strader, Professore associato di Geografia presso la Villanova University, che ha scritto: “100% crown flash“.

Cos’è un crown flash

Un crown flash (letteralmente “lampo della corona”) è un fenomeno meteorologico estremamente raro, che appare tipicamente sopra i temporali e si riallinea costantemente, creando fasci di luce. Il dibattito sulle sue cause è ancora aperto, ma secondo il sito meteorologico Meteored la spiegazione “più probabile” è “che i cristalli di ghiaccio si riallineano quando ci sono cambiamenti nel campo elettrico di un cumulonembo durante un temporale, e riflettono preferenzialmente la luce del sole”.

Un altro crown flash era stato precedentemente registrato sopra il Texas nel maggio 2022 e un altro sulla Florida nell’agosto 2020, ripreso dal residente Daniel De Rose, che ha affermato che è durato dai 10 ai 15 minuti.