Nel ddl Concorrenza anche norme per la sicurezza energetica

Campagne per la promozione dei contatori intelligenti, nuove regole per la concorrenza nel settore del gas naturale, una pianificazione più semplice per la rete elettrica nazionale e investimenti più efficienti nella rete gas, ma anche l’incentivazione del ”cold ironing”. Sono queste le novità promosse dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel Disegno di legge sulla Concorrenza, il provvedimento richiesto annualmente quale specifica ”milestone” del Pnrr e approvato in Consiglio dei Ministri.

“Con alcune norme mirate – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – vogliamo assicurare efficienza e concorrenza su una serie di vettori fondamentali per la sicurezza energetica. Con questo disegno di legge – conclude Pichetto – ci saranno regole più semplici e una spinta maggiore all’utilizzo di buone pratiche volte al risparmio di energia”. Il Ddl Concorrenza, sottolinea, “prevede dunque una norma per promuovere campagne informative e programmi di formazione per imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti. Novità anche nel settore del gas naturale: la disciplina dell’Elenco venditori ai clienti finali viene resa analoga a quella predisposta per chi vende energia elettrica, a tutela dei consumatori e del buon funzionamento del mercato”.

DDL Concorrenza e cold ironing

Il testo interviene poi sul ”cold ironing”, cioè l’elettrificazione delle banchine portuali. Uno strumento che consentirà di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e l’impatto ambientale del trasporto marittimo. Il ”cold ironing” viene definito servizio di interesse economico generale, garantendo così l’applicazione di incentivazioni, i cui benefici dovranno essere trasferiti agli utenti finali.

Il disegno di legge introduce anche una semplificazione nell’iter di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale: Terna lo invierà al Ministero e all’Autorità di regolazione con cadenza biennale e un rigido percorso di approvazione entro 18 mesi, con la possibilità del Mase di procedere in caso di inerzia delle Regioni e tempi che si dimezzano per riscontrare a eventuali integrazioni. Si torna, infine, all’analisi costi-benefici e dunque alla verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione di gas per quegli interventi in specifiche zone del Mezzogiorno e nei comuni montani rispetto a cui era prevista l’intera copertura tariffaria di opere di potenziamento o nuova costruzione di reti e impianti.