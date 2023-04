“Detriti spaziali cadranno a Nord di Taiwan”, ma la Cina nega

MeteoWeb

La Cina ha smentito di avere imposto una no-fly zone nei mari a Nord di Taiwan per domenica 16 aprile, anche se le autorità di Taipei hanno confermato più volte che il gigante asiatico aveva annunciato tale misura. Il Ministero dei Trasporti di Taiwan ha reso noto che Pechino aveva inizialmente notificato a Taipei che avrebbe imposto una no-fly zone dal 16 al 18 aprile, ma in seguito, dopo proteste, è stata ridotta a soli 27 minuti domenica mattina ora locale. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha apparentemente contraddetto tale affermazione durante un briefing con i media. “Ho notato che c’erano rapporti precedenti che indicavano che la no-fly zone era stata istituita dalla parte cinese, il che è impreciso. Le autorità competenti attueranno misure per garantire la sicurezza di volo,” ha dichiarato Wang. L’autorità cinese per l’aviazione civile emetterà avvisi in anticipo per qualsiasi attività spaziale, ha sottolineato Wang. Tuttavia, Taiwan ha già emesso un’allerta per per i piloti per domenica mattina, che utilizza la dicitura “spazio aereo bloccato a causa di attività di volo aerospaziale“.

L’area copre trafficate rotte di volo tra Taiwan e la Cina e Taiwan e la Corea del Sud.

Giovedì, l’agenzia cinese per la sicurezza marittima ha dichiarato che potenziali detriti derivanti dal lancio di un razzo sarebbero caduti nel Mar Cinese Orientale il 16 aprile tra le 9 e le 15 (dalle 3 alle 9 ora italiana) e ha vietato alle navi da trasporto di entrare nell’area. “Le parti interessate nella terraferma hanno emesso preavvisi e annunci di attività spaziali che interessano lo spazio aereo,” è stato spiegato.