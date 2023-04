Due mucche entrano in autostrada e provocano un drammatico incidente sulla Catania-Siracusa

MeteoWeb

Terribile incidente stradale ieri sera sull’autostrada Catania-Siracusa, nei pressi dello svincolo di Priolo. Quattro persone sono rimaste ferite e due mucche sono morte nello scontro, avvenuto intorno alle 20:45 di ieri sera quando i bovini sono entrati in autostrada e sono stati centrati da tre auto. Le automobili, due Volkswagen Passat e una Ford Mustang, hanno subito gravi danni. Feriti un 63enne e un 61enne della prima auto, con, rispettivamente, 15 e 5 giorni di prognosi; 3 e 7 giorni di prognosi per altre due persone, 79 e 67 anni, che erano sulla seconda macchina. Illesi gli altri che viaggiavano sulla Ford.

A seguito dell’incidente si sono verificati dei rallentamenti su quel tratto. Le carcasse degli animali sono state rimosse e la polizia stradale sta indagando per ricostruire da dove provenissero le mucche e come siano potute entrare in autostrada.