Earth Day Torino 2023: sold out la giornata e il concerto dedicati al pianeta

L’anima green di Torino ha fatto sentire la sua voce in occasione del primo Earth Day celebrato in città: l’evento, organizzato presso i Giardini Reali e la Cavallerizza Reale di Torino da AWorld e Club Silencio con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha registrato la partecipazione record di 25.000 persone.

Parte delle celebrazioni Earth Day Italia, la giornata di Torino ha chiamato a raccolta un pubblico trasversale che ha unito tutte le generazioni, dimostrando come il tema della salvaguardia del Pianeta sia sempre più sentito.

Oltre 60 tra attività e laboratori per tutte le età e 20 talks con più di 100 ospiti hanno dato vita a un confronto sulle tante dimensioni della Sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030 e un concerto serale con la partecipazione di 10 artisti tra cui Elisa, Marlene Kuntz, Saturnino ed Ensi. Una giornata di festa a cui il pubblico ha partecipato attivamente accrescendo la propria consapevolezza sui temi ambientali.

All’evento hanno preso parte anche le istituzioni, con la presenza – tra gli altri – del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’Assessora Chiara Foglietta e il Segretario Generale di Fondazione Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi, riunitisi insieme alla cantante Elisa per la piantagione del primo degli 11.000 alberi che verranno messi a dimora in 11 regioni italiane grazie alla campagna Forestiamo insieme l’Italia di Conad. La cantante ha lanciato un appello al Ministro affinché vengano semplificate le procedure e rese più semplici le operazioni le piantagione in tutta Italia. Il Ministro ha ribadito l’impegno presente nel PNRR per la messa a dimora di 6 milioni di alberi.

In serata la festa è proseguita con un grande concerto nel suggestivo contesto dei Giardini Reali con lo sfondo della Mole Antonelliana illuminata di verde per celebrare l’Earth Day.

Tra i momenti più suggestivi l’esibizione dei Marlene Kuntz che hanno proposto l’intero album Karma Clima, completamente dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. Sulle note di Laica Preghiera, Elisa si è unita alla band suggellando una collaborazione artistica che unisce musica e impegno per il Pianeta.

Il palco di Torino si è poi collegato con le Nazioni Unite a New York. La Responsabile delle Comunicazioni Globali Climatiche del Segretariato Generale, Martina Donlon, ha voluto salutare il pubblico e ringraziare personalmente Elisa, nominata UN Ally, per le 600.000 azioni positive per il Pianeta generate dal pubblico del tour Back to the Future a sostegno della campagna ActNow.

In linea con i principi di sostenibilità, l’intero evento è stato pensato e realizzato con l’idea di ridurre al minimo l’impatto ambientale della giornata: dalla scelta di allestimenti e di arredi ecosostenibili, a quella di una ristorazione totalmente vegetariana e vegana, fino a una comunicazione interamente digitale. Queste e molte altre azioni per ridurre al minimo le emissioni di CO2, le cui residue, infine, verranno calcolate e compensate completamente rendendo l’evento Carbon Neutral.