Eccezionale fenomeno stupisce su Twitter: una valanga di palle di neve

Gaétan Heymes ha diffuso sui social una foto di un fenomeno inusuale: una valanga di palle di neve. Gaétan Heymes è un ingegnere di previsione e nivologo (studioso del manto nevoso). L’origine di queste valanghe di palle di neve è un vero e proprio mistero. Secondo uno studio recente, il manto nevoso può entrare in risonanza sferica per eccitazione sonora > 90 dB nella frequenza 100-150Hz. Cantare a cappella in montagna sembrerebbe aumenti il rischio di valanghe da +200 a +400%.