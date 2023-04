Eccezionale nevicata ad Avezzano regala una bianca vigilia di Pasqua | FOTO

MeteoWeb

Il meteo ha regalato una vigilia di Pasqua bianca per gli abitanti di Avezzano (L’Aquila): infatti le temperature ben al di sotto delle medie della stagione primaverile hanno consentito una spettacolare nevicata.

In città ci sono 0°C e, ad appena 695 metri di altitudine sul livello del mare, la neve cade copiosa tanto che si è già posata al suolo. Un evento particolarmente raro in questo periodo dell’anno.

