Ecco perché ignorare l’ultimo rapporto IPCC sul clima

Hai la febbre con l’ittero, un senso di stordimento e vomito. Ti rechi al pronto soccorso dell’ospedale locale. Il medico del pronto soccorso non esegue alcun test, ma sulla base dei sintomi emette come diagnosi grave alcolismo e prescrive l’astinenza o rischi di morire.

“Che dire di alcuni test, o una seconda opinione?” si chiede. Il medico ti informa che “l’amministrazione in questo ospedale ha due regole: in primo luogo, l’unica diagnosi che diamo per questi sintomi è l’abuso cronico di alcol; e in secondo luogo, cancelliamo qualsiasi dato contrario dal tuo file.” Ti rechi in riabilitazione ma la febbre, l’ittero e la nausea persistono. Sei giorni dopo muori di epatite virale fulminante acuta (epatite B). Ma sobrio.

La cura del cambiamento climatico

Una persona ragionevole non accetterebbe una diagnosi così sbagliata dettata dall’amministrazione dell’ospedale e la cancellazione dei dati contrastanti. Soprattutto se sapevi che l’epatite acuta da alcol e l’epatite virale acuta presentano gli stessi sintomi e ci vogliono esami del sangue per differenziarli con certezza.

Ed è per questo che si dovrebbe ignorare l’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), perché due regole paradossali governano la loro analisi e la loro documentazione. Anche la cura è simile: Zero emissioni CO 2 netto entro il 2050.

Il rapporto IPCC

Il mandato dell’IPCC del 1988 da parte delle Nazioni Unite era di rivedere, “Lo stato della conoscenza della scienza del clima e del cambiamento climatico“. In tale mandato, l’ONU ha espresso “la preoccupazione che le attività umane possano cambiare i modelli climatici globali, minacciando le generazioni presenti e future…” e include anche la congettura “…prove emergenti indicano che la crescita continua dei gas a effetto serra potrebbe produrre il riscaldamento globale…”

Negli ultimi 35 anni, l’IPCC ha sviluppato questo mandato in una rendicontazione continua che dura da ben sei anni ed è progettata per instillare la paura costante del riscaldamento globale causato dall’uomo. Il fondamento di ogni ciclo di rendicontazione, che nel suo complesso è definito Rapporto di Valutazione (AR), è il rapporto del Gruppo di Lavoro I (WG I). Esso è la base delle scienze fisiche che si occupa del mandato delle Nazioni Unite.

La mitigazione del clima

Segue una relazione del Gruppo di Lavoro II (WG II) che valuta gli impatti del cambiamento climatico e poi il Gruppo di Lavoro III (WG III) detta cosa fare per mitigare i danni causati dal cambiamento climatico. Ciascuno di questi rapporti è composto da duemila a tremila pagine, e ciascuno è condensato in un riassunto per i responsabili politici (SPM). In definitiva viene pubblicato un Rapporto di Sintesi che riunisce tutti e tre i Gruppi di Lavoro, sempre con il suo SPM.

Un singolo ciclo di AR comprende il rilascio di questi quattro rapporti separati durante quasi due anni ed allora il ciclo comincia ancora una volta. Si tiene una conferenza annuale delle parti (COP) per colmare le lacune del comunicato stampa tra relazioni e cicli. Sei anni di lavori su questa tematica e 35 anni di lavori accumulati sono condensati nella versione breve di 36 pagine del rapporto di sintesi AR6 per i politici e i media da digerire.

L’aumento delle temperature

“La gamma probabile di aumento della temperatura globale della superficie totale causata dall’uomo dal 1850-1900 al 2010-2019 è 0,8 % C-1,3 % C, con una stima migliore di 1,07 % C.” Possiamo ragionevolmente concordare sul fatto che il pianeta è 1°C più caldo del 1850, ma ecco un breve ma incompleto elenco di cause che dovrebbero essere considerate e valutate:

Il riscaldamento globale è causato da un aumento dell’attività solare che causa un aumento della produzione di radiazioni e una diminuzione della copertura nuvolosa sulla Terra , entrambi i quali aumentano l’energia che raggiunge la superficie terrestre. L’evidenza suggerisce che l’inverso di ciò abbia causato la piccola era glaciale.

, entrambi i quali aumentano l’energia che raggiunge la superficie terrestre. L’evidenza suggerisce che l’inverso di ciò abbia causato la piccola era glaciale. Il riscaldamento è causato da variazioni cicliche negli eventi di oscillazione oceanica come El Niño , che trasferirebbe l’energia esistente dagli oceani all’atmosfera.

, che trasferirebbe l’energia esistente dagli oceani all’atmosfera. Le emissioni umane di anidride carbonica, che l’IPCC riconosce, hanno una capacità di riscaldamento globale molto limitata che è già stata raggiunta.

Gli incaricati politici dell’IPCC incaricati di rivedere la SPM consentono solo l’ultimo punto da includere (e solo fino alla virgola) e tutte le altre prove del contrario sono cancellate da tutte le altre relazioni. Ecco perché leggere il resto del Rapporto di Sintesi AR6 è semplicemente inutile. L’IPCC non è un’istituzione scientifica gestita da scienziati; è un’organizzazione intergovernativa gestita da politici.