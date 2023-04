Ecco perché il freddo aiuta ad allungare la vita

MeteoWeb

Gli esperti hanno compreso come come le temperature basse prolunghino la durata della vita e riducano i malfunzionamenti proteici legati all’età nei vermi è al centro delle argomentazioni di un articolo pubblicato su Nature Aging. Le ricerche precedenti su questo argomento hanno dimostrato che ridurre moderatamente la temperatura corporea negli animali come vermi, mosche e topi prolunga la loro durata di vita. È stata dimostrato anche negli esseri umani una correlazione tra la temperatura corporea moderata e l’aumento della speranza di vita.

Tuttavia, i meccanismi che sono coinvolti negli effetti di prolungamento della vita di una lieve diminuzione della temperatura corporea non sono ben compresi. David Vilchez e colleghi hanno studiato come la temperatura fredda influisca sull’attività del proteasoma (un tipo di complesso proteico). Il proteasoma ha una funzione degradante a livello proteico e può eliminare l’accumulo di proteine cellulari danneggiate, associate ad alcune malattie.

I benefici delle temperature basse nei vermi

Gli autori mostrano come, nel verme rotondo Caenorhabditis elegans, le temperature fredde (15 °C) favoriscono l’attività proteasomica mediata un attivatore noto come PSME-3, e che l’espressione PSME-3 aumenta la durata della vita. In assenza di PSME-3, vengono soppressi gli effetti benefici della temperatura fredda sulla degradazione proteica, con conseguente maggiore accumulo di proteine danneggiate nelle malattie di questi vermi legate all’età, come la malattia di Huntington e la sclerosi laterale amiotrofica.

Gli autori dimostrano anche che l’esposizione di cellule umane in coltura a temperature moderate del corpo freddo (36 °C) attiva l’equivalente umano di PSME-3 e potrebbe ridurre le variazioni proteiche correlate alla malattia. Gli autori concludono che saranno necessarie ulteriori ricerche per esplorare il ruolo della PSME-3 e i suoi potenziali effetti terapeutici.

La longevità

Le temperature estremamente basse sono dannose, ma una moderata diminuzione della temperatura corporea può avere effetti benefici per gli organismi. In realtà, l’abbassamento della temperatura corporea estende la longevità in entrambi gli insetti (per esempio il Caenorhabditis elegans, la Drosophila melanogaster, e le specie ittiche distinte e l’omeoterapia come nei roditori. Per esempio, C. elegans vive per un periodo di tempo più breve quando spostato dalla temperatura standard (20 ºC) a temperature più calde, mentre l’esposizione a bassa temperatura (15 ºC) induce una durata di vita notevole

extension.

L’esposizione dei roditori alla temperatura ambiente calda può

provocare una temperatura corporea superiore di 0,5 ºC che accorcia la durata della vita. Al contrario, una lieve diminuzione di 0,5 ºC nella temperatura corporea prolunga la durata della vita nei topi. Questo comporta che la riduzione della temperatura aumenta la longevità.

Nel caso degli esseri umani

Una connessione tra temperatura corporea e durata di vita sono riportati anche per gli umani. La temperatura normale del corpo umano varia tra 36,5 e 37 °C. Considerando che un calo acuto della temperatura del corpo inferiore a 35 °C porta ad ipotermia. La temperatura del corpo umano varia leggermente durante il giorno e raggiunge anche temperature corporee basse (36 º C). È interessante notare, il corpo umano. La temperatura è diminuita monotonicamente di 0,03 °C nel decennio della rivoluzione industriale, fornendo un potenziale legame con il progressivo aumento della longevità umana negli ultimi 160 anni.