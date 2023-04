Multe e carcere per gli eco-vandali: arriva il disegno di legge di Fdi

MeteoWeb

Negli ultimi tempi, si sono intensificate le azioni dimostrative degli eco-vandali che, in nome della difesa del clima e dell’ambiente, imbrattano sempre più opere d’arte e monumenti. Tra gli ultimi esempi in Italia, ci sono le azioni del collettivo ‘Ultima generazione’, responsabile del liquido nero sversato nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna a Roma, della vernice arancione lanciata contro Palazzo Vecchio a Firenze e contro Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Iniziative fortemente stigmatizzate da Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni, che ora è pronto a presentare un disegno di legge ad hoc che vede come primo firmatario il senatore Marco Lisei.

Il disegno di legge punta a rafforzare le misure in materia di tutela del decoro, nonché le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali o ambientali. La bozza del testo – visionata dall’Adnkronos – è ancora in fase di perfezionamento ed è composta da un solo articolo, recante modifiche al decreto legge numero 14 del 20 febbraio 2017 e all’articolo 635 del codice penale. Nel dettaglio, per chi ha riportato una o più denunce o è stato condannato – anche con sentenza non definitiva – per vandalismo o danneggiamento volontario di beni culturali tutelati, è previsto il divieto, per un minino di sei mesi ad un massimo di un anno, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a 10 metri agli edifici sottoposti a tutela. La trasgressione del divieto comporta una multa che va dai 500 ai 1.000 euro. Il disegno di legge targato Fdi inoltre punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni anche chi deturpa o imbratta edifici pubblici o di culto ed edifici sottoposti a tutela come beni culturali.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, il relatore Lisei evidenzia come “il diritto di scegliere di compiere azioni di disobbedienza civile” non debba essere “assolutamente confuso con il non-diritto a compiere azioni vandaliche per porre all’attenzione delle persone questo o quel problema o esigenza“. Per il senatore di Fdi si tratta di “un non-principio che non può essere in alcun modo legittimato”.

Lisei elenca una serie di fatti verificatisi nell’ultimo anno, i quali dimostrerebbero che “l’obiettivo dissuasivo non sempre ottiene il risultato sperato”: “basti pensare, ad esempio”, prosegue il senatore, “a chi ha condotto il veicolo che guidava, un suv Maserati a noleggio, sulla scalinata di Trinità dei Monti, a chi ha percorso a bordo di uno scooter, sempre a noleggio, una parte del parco archeologico degli scavi di Pompei, a chi ha fatto scii nautico a Venezia nel Canal Grande, ai graffiti sulle mura del Colosseo, alla vernice su una facciata di Palazzo Madama e su altri immobili delle istituzioni pubbliche. Tali azioni – rimarca ancora Lisei – hanno una loro gravità e non possono essere etichettati come ‘bravate’: sono gravi in ambito sociale perché coloro che le hanno commesse o non le hanno considerate affatto un’anomalia comportamentale o le ha commesse sapendo che sono un’anomalia ma non se ne sono assolutamente curati”.