El Niño: cos’è e come può influenzare il clima di tutto il mondo

MeteoWeb

El Niño è un fenomeno climatico che si verifica in corrispondenza delle acque dell’Oceano Pacifico tropicale ed è caratterizzato dall’aumento della temperatura della superficie dell’oceano. Questo fenomeno si verifica periodicamente e ha un impatto significativo sul clima in tutto il mondo.

Il nome “El Niño” deriva dalla parola spagnola per “il bambino”, poiché il fenomeno si verifica generalmente intorno a Natale e i pescatori sudamericani si riferiscono spesso al fenomeno come “il bambino di Natale”, con riferimento al bambinello Gesù. El Niño si verifica quando i venti che soffiano da est verso ovest, che normalmente spingono le acque calde della superficie dell’oceano verso ovest, diventano deboli o addirittura si invertono. Ciò consente alle acque calde di spostarsi verso est, verso le coste dell’America del Sud.

L’effetto più evidente El Niño è un aumento della temperatura della superficie dell’oceano. Questo aumento della temperatura può avere una serie di conseguenze sul clima in tutto il mondo. Ad esempio, El Niño può causare piogge intense e inondazioni in alcune regioni, mentre in altre può provocare una grave siccità. Inoltre, El Niño può influenzare la distribuzione delle specie marine, causando la migrazione di alcuni pesci e la morte di altri. Il fenomeno può durare da alcuni mesi a diversi anni. Gli scienziati monitorano costantemente le condizioni dell’Oceano Pacifico tropicale per prevedere la comparsa di El Niño e il suo impatto sul clima mondiale. La comprensione di questo fenomeno climatico è importante per prevedere gli eventi meteorologici e per sviluppare strategie di adattamento al cambiamento climatico.

Le conseguenze di El Niño in Europa

Gli scienziati ritengono che un nuovo episodio di El Niño stia per iniziare e potrebbe concretizzarsi a partire da quest’estate. Anche se è un fenomeno che si verifica nell’Oceano Pacifico, le sue conseguenze si fanno sentire in tutto il mondo. In Europa, El Niño può influenzare il clima, causando in alcuni casi un inverno più mite e umido rispetto alla media, mentre in altre regioni può provocare un inverno più freddo e secco. Tuttavia, è importante notare che l’effetto di El Niño in Europa è meno evidente rispetto ad altre regioni, come l’America del Sud, l’Africa e l’Asia.

Certamente El Niño influisce sulla circolazione atmosferica globale, che a sua volta può modificare i venti e la pressione atmosferica in diverse parti del mondo. In Europa, questo può causare un aumento delle piogge in alcune regioni e una diminuzione in altre ma ancora non sono note le dinamiche precise con cui influenza il tempo del Vecchio Continente. Certamente gli altri fattori che influenzano il clima europeo come la temperatura dell’Atlantico settentrionale e il flusso di aria fredda dal Polo Nord, hanno un impatto più significativo sul clima dell’intera regione rispetto a quanto non possa verificarsi con El Niño. In tal senso, gli allarmismi che già si verificano in questi giorni sulla prossima stagione sono assolutamente infondati.

In generale, gli effetti di El Niño in Europa sono meno pronunciati rispetto ad altre parti del mondo, ma è comunque importante monitorare attentamente le sue conseguenze per prevedere gli eventi meteorologici e adattarsi al cambiamento climatico.

Gli eventi di El Niño più forti della storia

Nella storia, ci sono stati diversi eventi di El Niño che hanno avuto un impatto significativo sul clima globale. Tra questi, i tre eventi più forti registrati finora sono:

El Niño del 1982-1983 : Questo evento ha causato un forte impatto sul clima globale. Ha provocato piogge torrenziali in America del Sud, portando a inondazioni e frane che hanno causato numerose vittime. Inoltre, ha provocato una grave siccità in alcune regioni dell’Africa, causando la morte di migliaia di persone.

: Questo evento ha causato un forte impatto sul clima globale. Ha provocato piogge torrenziali in America del Sud, portando a inondazioni e frane che hanno causato numerose vittime. Inoltre, ha provocato una grave siccità in alcune regioni dell’Africa, causando la morte di migliaia di persone. El Niño del 1997-1998 : Questo è stato l’evento più forte mai registrato. Ha causato intense piogge e inondazioni in alcune parti dell’America del Sud, mentre altre regioni, come l’Australia e l’Indonesia, hanno subito una grave siccità. E’ stato inoltre responsabile di perdite economiche stimate in miliardi di dollari.

: Questo è stato l’evento più forte mai registrato. Ha causato intense piogge e inondazioni in alcune parti dell’America del Sud, mentre altre regioni, come l’Australia e l’Indonesia, hanno subito una grave siccità. E’ stato inoltre responsabile di perdite economiche stimate in miliardi di dollari. El Niño del 2015-2016: Questo evento è stato uno dei più forti mai registrati, anche se meno intenso rispetto all’evento del 1997-1998. Ha causato una grave siccità in molte parti dell’Africa, mentre in altre regioni, come l’America del Sud, ha causato piogge torrenziali e inondazioni. Ha avuto anche un impatto sull’agricoltura, con la diminuzione delle colture in diverse parti del mondo.

È importante notare che gli effetti di El Niño possono variare a seconda della sua intensità e della sua durata, così come delle regioni interessate. Tuttavia, questi tre eventi sono stati tra i più intensi e hanno avuto un forte impatto sul clima e sull’economia globale.

In conclusione, El Niño è un fenomeno climatico naturale che si verifica nell’Oceano Pacifico tropicale e che può avere un impatto significativo sul clima in tutto il mondo. Vedremo se nel 2023 inizierà un nuovo episodio di questo tipo e quali saranno le reazioni a catena nel resto del Pianeta.